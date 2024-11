Analytikere: Skattekutt og høyere inflasjon i USA med Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det lå onsdag morgen an til en markant kursoppgang på de amerikanske børsene etter at Trump erklærte seier i presidentvalget. Rentehopp på amerikanske statsobligasjoner, sterkere dollarkurs og også høyere bitcoin-kurs er blant konsekvensene på kort sikt.

Finansanalytikere tror Trumps økonomiske politikk kommer til å føre til økt prisstigning og høyere rente i USA, samtidig som europeisk økonomi kan komme til å få enda mer å streve med.

– Jeg tror Trump 2.0 kommer til å være annerledes enn Trump 1.0. Jeg tror ikke Trump engang forventet å vinne første gangen, og han var dårligere forberedt. Denne gangen er det annerledes. Jeg regner med at han kommer til å presse gjennom massevis av store lovendringer i løpet av sine 100 første dager, så hold på hattene deres, sier David Allen, porteføljesjef ved Plato Global Alpha Fund i Sydney.

Omfattende avgiftsplaner

Rogier Quaedvlieg, amerikansk økonom ved ABN Amro Research i Amsterdam, regner med at rentene kommer til å stige mer enn forventet fordi Trumps økonomi- og finanspolitikk trolig vil føre til høyere inflasjon.

Samtidig er Trumps avgiftsplaner på import dårlig nytt for Europa.

– Trumps omfattende avgiftsplaner forventes også å ha vesentlige virkninger på en allerede skjør økonomi i eurosonen, mens inflasjonseffektene for Europa kommer til å være mer begrenset. Det kan føre til enda raskere rentekutt fra Den europeiske sentralbanken, og det vil sannsynligvis føre til større forskjell mellom amerikanske og europeiske styringsrenter, sier han.

– Dårlig nytt for Europa

Andrzej Szczepaniak, som jobber som analytiker for Nomura i London, mener også Europa vil bli påvirket negativt.

– For å oppsummere: Dette er dårlig nytt for Europa, sier han og viser til at Trumps avgiftspolitikk vil påvirke veksten i Europa negativt.

Han frykter også høyere prisstigning i Europa hvis EU-kommisjonen svarer med tilsvarende avgiftshopp, og at næringslivet kommer til å bære kostnadene slik at det ender med konkurser og større arbeidsledighet.

