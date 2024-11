USA-valg blir snakkisen på Europa-toppmøte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det blir et tema som ikke står på dagsordenen, men som alle er opptatt av, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han er blant de nesten 50 statslederne som torsdag samles til toppmøte i Ungarns hovedstad Budapest.

Det vil naturlig nok bli preget av valget i USA.

– Vil ikke ta lett på Ukraina

NTB intervjuer Støre på selve valgdagen tirsdag, på et tidspunkt der ingen tør spå om utfallet. Kan hende blir ikke resultatet klart før om flere dager.

Selv virker ikke Støre nevneverdig urolig.

– For det første: En amerikansk president vil dagen etter valget se betydningen av det å ha europeiske allierte og stabilitet i Europa, at det også er i amerikansk interesse.

– Og det andre er at en amerikansk president vil måtte forholde seg til Ukrainas situasjon og ta det på alvor. Jeg tror det kommer til å gjelde uansett, sier Støre.

Ukraina er blant sakene som topper dagsordenen på EPC-møtet. I EU har det vært stor uro for om en Trump-seier vil føre til at Ukraina må inngå en «urettferdig» fredsavtale med Russland.

Støre er av en litt annen mening.

– Det Russland nå foretar seg, med Nord-Korea som støtte og den type krigføring som nå pågår, det er det ingen amerikansk president som kommer til å si at dette kan vi ta lett på.

På egne bein

Foruten Ukraina danner Midtøsten-konflikten, som truer med å eskalere ytterligere, og en mulig handelskrig mellom USA og EU et nokså dystert bakteppe.

For både Harris og Trump vil ta USA i en mer proteksjonistisk retning. Og begge vil i større grad rette blikket mot Kina.

Men uansett hvem som vinner valget, må Europa bli bedre i stand til å stå på egne bein, slår statsministeren fast.

– Framover vil Europa måtte ta et langt større ansvar for egen sikkerhet, sier Støre.

Handelskrig kan få konsekvenser

Hvordan en mulig handelskrig blir håndtert fra EUs side, vil få stor betydning for Norge.

– Norge er en del av det indre markedet gjennom EØS. Og når EU nå diskuterer kapitalmarkedet, telemarkedet og energimarkedet, så må Norge følge veldig nøye med, sier Støre, som er opptatt av at Norge ikke må bli møtt av tollmurer i EU.

– Dette handler også om sikkerhet, fordi handel og økonomisk samarbeid også har med sikkerhetspolitikk å gjøre, sier han.

Energisikkerhet

Støre trekker også fram Europas omstilling fra fossil til fornybar energi.

– Det var jo noe av krisen våren 2022, at frafallet av russisk gass fikk så stor negativ betydning. Du ser jo effekten av det i Tyskland. Så jeg tror det med energisikkerhet og koblingen til vanlig sikkerhetspolitikk er et viktig tema, sier han.

Norge er nå den største enkeltleverandøren av gass til EU.

– Omstillingen må skje på en måte som ikke skaper store underskudd i energileveransene til Europa, sier Støre.

Mer samarbeid om forsvar

Samtidig jobber Norge med å knytte seg stadig tettere til forsvarssamarbeidet i EU. I mai i år inngikk Norge et strategisk partnerskap med EU på sikkerhets- og forsvarsområdet.

Nå jobber EU med et nytt, omfattende program for forsvarsindustrien – European Defence Investment Program (EDIP). Fra norsk side ses det som avgjørende at Norge får være med

– Vi har tett dialog med EU-kommisjonen på dette området. Dette er viktig for sikkerhet, men det er også viktig for norsk industri.

