Israels forsvarsminister har fått sparken av Netanyahu

Netanyahu sier det har vært distanse mellom ham og Gallant i for mange tilfeller i styringen av Israels krigføring. Israels statsminister sier videre at det har utviklet seg en tillitskrise mellom dem over tid.

Israel Katz går inn i stillingen som forsvarsminister og erstatter dermed Gallant. Katz har fram til nå vært utenriksminister. Gideon Saar går inn som ny utenriksminister.

Et tidligere forsøk på å sparke Gallant i mars 2023 førte til store protester mot Netanyahu.

En organisasjon som representerer gislene som er tatt til fange av Hamas, reagerer på oppsigelsen, ifølge Haaretz. De sier oppsigelsen er et nytt steg i «torpederingen» av en utvekslingsavtale, ifølge avisen.

I en uttalelse på X sier Gallant at sikkerheten til den israelske stat er og vil alltid være hans livsmål.

