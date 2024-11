Giuliani dukket opp for å stemme i bil han er dømt til å gi fra seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En journalist i Financial Times fotograferte Giuliani utenfor valglokalet der også Trump avga stemme tirsdag, skriver NBC News.

Kabrioleten han sitter i, er en verdifull Mercedes-Benz fra 1980, som tidligere ble eid av skuespilleren Lauren Bacall.

En føderal domstol i New York ga Giuliani frist til 29. oktober med å gi fra seg bilen og en rekke andre verdigjenstander.

Giuliani ble i desember i fjor dømt til å betale 1,6 milliarder kroner til to tidligere valgfunksjonærer i Georgia, Ruby Freeman og Shaye Moss.

De to kvinnene saksøkte ham for injurier etter påstander han framsatte om at de bidro til valgfusk i 2020.

Ifølge deres advokat har de ennå ikke mottatt noe fra Giuliani, og en dommer påla ham mandag å møte i retten førstkommende torsdag.

