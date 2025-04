Mener KrF har blitt tøffere og hardere mot skeive

«Kjære partiet mitt. Vi må ta en alvorsprat før landsmøtet», skriver Mona Høvset på sin profil på Facebook, i en direkte appell til KrF der hun tidligere hadde sentral stilling som kommunikasjonssjef. Nå mener hun KrF er på feil vei, og tar et kraftig oppgjør foran partiets landsmøte som starter torsdag.

«Unge konservative menn skal vinnes, i håp om å bringe partiet over sperregrensen», fortsetter hun.

«I forsøket på å treffe en konservativ tidsånd, fremmedgjøres tidligere velgere. KrF fikk en smalere profil allerede ved forrige stortingsvalg, og forsøket på å appellere til grunnfjellet viste at det var for lite, og partiet røk under sperregrensen. Nå er profilen blitt enda smalere», skriver Høvset, og legger til:

«Jeg er redd partiet er i ferd med å miste sin sjel».

KrF-leder Dag Inge Ulstein er uenig i Høvsets kritikk av partiet. Les hans svar nederst i saken.

KrF-lederen svarer

Høvset skriver videre at hun mener KrF, som historisk har hatt flere kvinnelige velgere, har fått «en hardere og tøffere profil med kjernekraft, krig mot stråmannen kjønnsideologi og skattekutt for næringslivet. Og nå altså; forslag om forbud mot å flagge med regnbueflagget på skolen».

Høvset forklarer at hun, som selv tilhører den skeive minoriteten, ble med i KrF på grunn av det kristne menneskesynet og «overbevisningen om hvert enkelt menneskes uendelige verdi». Hun vil ha en politikk med mål om et samfunn med plass til alle. «Det innebærer også å stå opp for den skeive minoriteten og ikke minst for transpersoner», skriver Høvset.

Hun mener at tidligere KrF-ledere som Dagfinn Høybråten, Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad sto for en annen og mykere tilnærming til Pride-bevegelsen og transpersoner, enn dagens ledelse, som består av leder Dag-Inge Ulstein og nestlederne Ida Lindtveit Røse og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius.

«Dagfinn støttet transpersoner, Knut Arild gikk i Pride som første partileder etter terroren mot skeive i Orlando, Olaug Vervik Bollestad gikk i Pride etter terrorangrepet mot skeive i Oslo (...). Men nå - i 2025 - får lokallag korreks fra Dag Inge Ulstein for å skrive under på et verdidokument om inkludering i forbindelse med Pride», framhever Høvset.

KrF-leder Dag-Inge Ulstein på vei inn til et tidligere møte i Stortinget. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Savner partiet med det store hjertet

Den tidligere kommunikasjonssjefen gir uttrykk for at hun savner «partiet med det store hjertet for dem som trenger det mest», og fortsetter: «For nå kommer kulden sivende inn, både i samfunnet og i KrFs politikk. Det reelle i kjønnsdysfori reduseres til kjønnsideologi. Regnbueflagget skal forbys, begrunnet med at det er politisk og vanskelig for skoleledere – som om det er de som trenger beskyttelse».

Høvset selv har ingenting imot at innlegget hennes blir omtalt her i Dagsavisen.

– Det er skrevet i omsorg for partiet, og jeg håper det kan bety noe for vedtakene som skal fattes av delegatene på landsmøtet til helgen, skriver Høvset i en tekstmelding til Dagsavisen.

KrF-leder Dag Inge Ulstein sier han er «uenig» i kritikken i Høvsets utspill. Han skriver til Dagsavisen at han ønsker at KrFs politikk skal handle om nestekjærlighet, menneskeverd og «et varmere samfunn».

– Det er nettopp derfor jeg engasjerte meg i KrF. Som partileder er det viktig for meg at det er stor takhøyde i KrF, og rom for mangfold, skriver Ulstein i en e-post til Dagsavisen.

