Netanyahu-rådgiver granskes for etterretningslekkasje

Lekkasjen gjelder et dokument som ble gjengitt av tyske Bild i september i en sak som hevder å avdekke Hamas’ strategi i forhandlingene om å frigi israelske gisler, skriver Haaretz.

Den israelske avisen er ett av flere medier som sammen med pårørende til noen av gislene Hamas tok i oktober i fjor, har krevd at et forbud mot å omtale lekkasjesaken blir opphevet. Nå har de fått delvis medhold.

Fredag bekreftet en domstol at flere mistenkte var pågrepet som en del av etterforskningen av «et sikkerhetsbrudd som skyldes ulovlig deling av gradert informasjon». Retten sier saken har kompromittert kilder i sikkerhetsapparatet og kan ha skadet den israelske krigsinnsatsen.

Statsminister Netanyahu avviser at noen i hans stab har gjort noe galt. Han sier i en uttalelse lørdag at han først fikk vite om det lekkede dokumentet via mediene. Reuters skriver at det ikke har vært mulig å få tak i de mistenkte for å få en kommentar til saken.

I et annet rettsmøte søndag, beordret retten løslatelse av en av de mistenkte, mens de andre blir sittende i varetekt, melder nyhetskanalen Channel 13 News.

Bild sier de ikke kommenterer kildene sine, men sier at den israelske hæren umiddelbart etter publisering bekreftet at dokumentet var ekte.

Les også: Barnepsykolog i Gaza: – Smertefullt å høre hvordan de barna hyler og lider (+)

Les også: Angrepene som tvinger Sør-Beirut på flukt