Harris nekter å si hvordan hun stemte om straffereform i California

– Jeg kommer ikke til å snakke om det, fordi det er søndagen før valget og jeg vil ikke si hvilken side jeg støtter, sier visepresidenten som tidligere var statsadvokat i San Francisco.

Dersom endringene i reformen i California blir vedtatt, vil gjentatte butikktyveri bli ansett som en alvorlig forbrytelse, og straffen for enkelte narkotikalovbrudd vil bli økt. Det vil også gi dommere mulighet til å pålegge folk som gjentatte ganger blir dømt for narkotikalovbrudd, å få behandling.

De som støtter endringene mener at det vil tette smutthull i lovverket som har gjort det krevende å straffe butikktyver og narkolangere.

Motstanderne, blant dem en del delstatsledere fra Demokratene og grupper som jobber for sosial rettferdighet, mener forslaget vil sette uforholdsmessig mange fattige og narkomane i fengsel, heller enn at bakmennene blir straffet.

Nyhetsbyrået AP skriver at Harris' nei til å ta stilling til saken offentlig kan åpne for kritikk fra Donald Trump, som tidligere har sagt at hun har en for myk holdning til kriminalitet. Samtidig har noen venstreorienterte velgere ønsket at hun uttaler seg mot det de mener er for uforholdsmessige innstramminger i lovverket.

