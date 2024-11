Harris deltok på TV-show i New York

Etter et valgkampstopp i North Carolina, satte visepresidentens fly tilsynelatende kursen mot Detroit, men så fort flyet var i luften, sa rådgiverne hennes at Harris egentlig var på vei til New York.

Der stilte hun opp i det populære underholdningsprogrammet «Saturday Night Live», melder Reuters. Denne ukens episode er den siste før valgdagen førstkommende tirsdag, og det er første gang Harris er gjest.

Visepresidenten opptrådte i en sketsj sammen med SNL-skuespiller Maya Rudolph, som har portrettert Harris en rekke ganger siden 2019. Rudolphs parodi er blitt godt mottatt av publikum og kritikere – og av Harris selv.

– Maya Rudolph – altså, hun er god. Hun hadde hele greia på plass, dressen, smykkene, alt, sa Harris da hun gjestet ABCs «The View» i forrige måned.

Donald Trumps rådgiver Jason Miller sier han er overrasket over at Harris vil stille opp på «Saturday Night Live», fordi han mener programmet fremstiller henne lite flatterende. På spørsmål om Trump har blitt spurt om å være med på SNL, svarer Miller at han ikke vet, men at ekspresidenten «trolig ikke» er invitert.

Det er lang tradisjon for at politikere dukker opp som gjester i det populære programmet. Trump deltok i 2015, og Hillary Clinton var med i både 2008 da hun stilte mot Barack Obama i Demokratenes nominasjonskamp og i 2016, da hun var Trumps motkandidat i presidentvalget.

