Gresk antiterrorpoliti har pågrepet mann etter eksplosjon i Aten

Politiet tror bomben gikk av ved et uhell torsdag. I leiligheten der eksplosjonen skjedde, fant de levninger av en 36 år gammel mann fra havnebyen Pireus. Han har tidligere vært pågrepet i Tyskland, og fingeravtrykkene hans lå i databasen til Europol.

En 33 år gammel kvinne som ble alvorlig såret i eksplosjonen, er innlagt på sykehus med politiovervåking. Hun er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon og medvirkning til en terrorhandling. En 30 år gammel kvinne er også mistenkt i saken, men er foreløpig på frifot.

Mannen som ble pågrepet i etterkant av eksplosjonen, meldte seg for politiet fredag. Han antas å ha en tilknytning til de to kvinnene, men nekter for å ha hatt noe med eksplosjonen å gjøre, opplyser politiet.

I leiligheten fant politiet også to håndvåpen, parykker og masker. De sier etterforskningen fortsatt pågår, og at de tror den døde mannen og de siktede i saken tilhører «en ny generasjon terrorister».

Hellas har en flere tiår lang historie med små, urbane grupper med venstreekstremister.

