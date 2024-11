Etterforskningen av Russell Brand er ferdig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Bevisene har nå blitt sendt til statsadvokaten som skal ta stilling til om det skal tas ut tiltale, skriver politiet i London i en pressemelding.

I fjor høst begynte de å etterforske den kjente komikeren og skuespilleren Russell Brand, etter at Sunday Times og Channel 4 meldte at fire kvinner hadde beskyldt 49-åringen for overgrep, inkludert voldtekt.

Brand nekter selv for å ha begått noen overgrep, som ifølge kvinnene skjedde mellom 2006 og 2013.

– Under etterforskningen har en mann i 40-årene blitt avhørt ved tre separate anledninger, skriver politiet og legger til at avhørene er relatert til seksuallovbrudd som skal ha skjedd tilbake i tid.

