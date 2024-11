Ekspertene venter dobbelt rentekutt i Sverige til uken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvis ekspertenes spådommer stemmer, vil det bli første gang siden 2014 at Riksbanken kommer med et dobbelt rentekutt.

Økonomene i Swedbank, SEB og Nordea har en god stund pekt på at et rentekutt på 0,5 prosentpoeng til 2,75 prosent er sannsynlig i november. De siste ukene har de fått støtte av sine kollegaer i Handelsbanken, DNB og Danske Bank.

Det er også i tråd med det Riksbanken skisserte da de kuttet styringsrenta med 0,24 prosentpoeng i september.

Ekspertene venter også et ytterligere rentekutt på 0,25 prosentpoeng i desember.

Grunnen til at ekspertene venter rentekutt er at prisstigningen siden i sommer har falt under inflasjonsmålet. Svensk BNP falt også både i andre og tredje kvartal.

