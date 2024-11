Avgjørende retningsvalg for Moldova

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette er den andre og avgjørende runden av presidentvalget i landet, som grenser til Ukraina.

I første omgang fikk EU-vennlige Maia Sandu en klar seier med 42,5 prosent av stemmene. Alexandr Stoianoglo, som støttes av et pro-russisk sosialistparti, fikk 26 prosent.

Men i andre omgang er det bare disse to som deltar, og flere andre opposisjonskandidater har sluttet opp om Stoianogo.

En meningsmåling nylig tydet på at det kan bli et jevnt resultat i den avgjørende runden.

Første valgomgang ble holdt samtidig med folkeavstemningen om hvorvidt Moldova skal ha som mål å bli med i EU.

Et svært knapt flertall stemte for EU. Sandu mener det var utenlandsk innblanding som gjorde at resultatet i folkeavstemningen ble såpass jevnt.

Hun har beskyldt kriminelle grupper for å samarbeide med Russland ved å kjøpe stemmer for å påvirke valgresultatet. Myndighetene i Russland har avvist anklagene.

