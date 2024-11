USA varsler nye utplasseringer i Midtøsten

Blant annet dreier det seg om jagere og langtrekkende bombefly av typen B-52.

– Skulle Iran, dets partnere eller dets stedfortredere benytte seg og slå til mot amerikanske styrker eller interesser i regionen, så skal USA iverksette alle nødvendige tiltak for å forsvare oss, sier Pentagons talsmann Pat Ryder.

Styrkebidraget kommer på plass i løpet av de neset månedene, uttaler han.

Nylig mottok Israel det amerikanske luftvernsystemet THAAD fra USA.

Iran har gjennomført to store angrep mot Israel i år. Det første skjedde i april som svar på et angrep mot Irans konsulat i Damaskus, og det andre i oktober som gjengjeldelse for drap på Hamas- og Hizbollah-ledere i Midtøsten. 26. oktober angrep Israel militær infrastruktur i Iran, og før helgen sa israelske kilder til nyhetsnettstedet Axios at israelsk etterretning ser tegn på at Iran planlegger nytt, nær forestående angrep mot Israel.

