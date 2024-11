FN: Israel angrep grenseovergang

Grenseovergangen, kjent som Jousieh på den syriske siden, har blitt en viktig rømningsvei for mennesker som flykter fra krigen mellom Israel og Hizbollah, etter at hovedgrenseovergangen mellom Libanon og Syria ble ødelagt.

– Et nytt israelsk luftangrep traff grenseovergangen Jousieh, der mange libanesere og syrere krysser grensen fra Libanon til Syria, skriver FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi på X.

– Humanitær bebyggelse er også rammet, skriver han og legger til at selv det å flykte eller å ta vare på dem som flykter, blir vanskeligere og farligere ettersom krigen fortsetter å spre seg.

Et angrep i slutten av oktober førte imidlertid til at også Jousieh ble satt ut av drift da et stort krater blokkerte all biltrafikken. Siden har folk kun hatt muligheten til å krysse grensen til fots.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekrefter også at Jousieh-grenseovergangen ble rammet av to angrep lørdag.

Angrepet skjer etter at hovedgrenseovergangen mellom Beirut og Damaskus, kjent som Masnaa på libanesisk side, ble tvunget til å stenge etter et israelsk angrep 4. oktober.

Totalt er det seks offisielle grenseoverganger mellom Libanon og Syria, selv om det er mange uoffisielle ruter over grensen. Israel har gjentatte ganger anklaget Hizbollah for å frakte våpen over grensen fra Syria.

