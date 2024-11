Enighet om gener på naturtoppmøte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det dreier seg om inntekter fra digitaliserte gendata hentet fra dyr og planter. Slik informasjon kan gi store inntekter til selskaper som produserer blant annet medisiner og kosmetikk.

Tradisjonelt har lite av disse inntektene gått til lokalsamfunnene som først oppdaget at de aktuelle artene har nytteverdi.

Målet er at det nye fondet skal endre på dette. Planen er at selskaper som får inntekter fra gendata over en viss grense, enten skal betale 1 prosent av overskuddet eller 0,1 prosent av omsettingen til fondet.

Det ble enighet om avtalen, som ikke er bindene, da forhandlingene på møtet var inne i innspurten lørdag. Egentlig skulle naturtoppmøtet vært avsluttet fredag.

