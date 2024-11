Tidlig innsats kan dempe flomskader, påpeker FN-byrå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi må sikre at tidlig varsling når fram til dem som trenger det. Og vi må sikre at tidlig varsling fører til relevant tidlig innsats, sier sjefen for FN-organet, Clare Nullis, i en brifing i verdensorganisasjonen fredag.

Nullis ville ikke kommentere hvorvidt spanske myndigheter var for treige til å varsle innbyggerne om oversvømmelsene som særlig har rammet Valencia-regionen denne uken.

– Det er noe spanske myndigheter må se nærmere på, sier hun.

I Spania øker sinnet mot myndighetene, som får kraftig kritikk for ikke å ha varslet om ekstremværet på forhånd slik at flere kunne blitt evakuert. Farevarselet skal ikke ha blitt sendt ut før flommen allerede var et faktum.

