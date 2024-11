Nord-Koreas utenriksminister: – Vi skal hjelpe Russland til seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi gjentar at vi alltid vil stå last og brast med våre russiske kamerater fram til seiersdagen, sa Choe Son-hui da hun fredag møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Her anklaget hun også USA og Sør-Korea for å planlegge et atomangrep mot Nord-Korea. Situasjonen på Koreahalvøya kan når som helst bli «eksplosiv», advarte hun.

Samtidig sa hun at Nord-Korea vil fortsette å styrke sitt arsenal av atomvåpen.

– Tett militært samarbeid

Påstanden om et planlagt atomangrep ble ikke dokumentert med noe annet enn at USA og Sør-Korea møtes jevnlig, og at de på disse møtene ifølge Choe planlegger atomangrepet.

Lavrov understreket på møtet at Russland og Nord-Korea nå har et tett militært samarbeid.

– Det er blitt etablert meget tette bånd mellom begge lands militære styrker og etterretningstjenester, sa Lavrov.

Noen timer tidligere ankom hun og en nordkoreansk delegasjon Moskva, der de ble tatt imot på jernbanestasjonen av Lavrov.

I flere dager har Russlands utenriksdepartement varslet at de to skal ha strategiske samtaler, men tidspunktet har vært usikkert.

Prøveskjøt rakett

Choe ankom byen Vladivostok helt øst i Russland tirsdag, for så å reise vestover mot Moskva.

Torsdag prøveskjøt Nord-Kore det som antas å være en nyutviklet langdistanserakett som kan bære atomvåpen, og som muligens har lang nok rekkevidde til å nå det amerikanske fastlandet. Ifølge nordkoreanske myndigheter skal testen virke avskrekkende.

Møtet blir gjennomført samtidig som både Ukraina, USA, Sør-Korea og Nato har meldt at tusenvis av nordkoreanske soldater allerede er på plass i Russland, blant annet i Kursk-regionen, og frykten øker for at planen er å sende dem til fronten.

