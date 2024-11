Dronningportretter av Andy Warhol stjålet i Nederland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Inngangspartiet var blåst inn, og det var glass overalt, melder kringkasteren NOS om kunsttyveriet i byen Oisterwijk i Nord-Brabant nær grensen til Belgia torsdag kveld.

Tyvene stakk av med de to dronningportrettene fra Warhols serie «Reigning Queens» (Regjerende dronninger) fra 1985, to år før pop-kunstnerens død. To andre portretter fra samme serie – av Nederlands dronning Beatrix og dronning Nftombi fra Eswatini – lå igjen i gaten, trolig fordi det ikke var plass i fluktbilen, melder NOS.

Etter planen skulle bildene legges ut for salg på en kunstmesse i Amsterdam i slutten av måneden.

– Bildene er verdt en god del penger, sier gallerieier Mark Peet Visser til den regionale kringkasteren Omroep Brabant. Til AFP forteller han at bildene ikke var unike, men trolig finnes i titalls eksemplarer.

– Det gjør dem litt lettere å selge enn unike verker, men ikke mye lettere, sier han.

