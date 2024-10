Zelenskyj sier Russland vil sette inn nordkoreanere i våpenindustrien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Zelenskyj er Russland i ferd med å sluttføre en avtale med Nord-Korea om bruk av nordkoreansk arbeidskraft i våpenindustrien.

Den ukrainske presidenten sier også at Russland via etterretningskanaler har bekreftet utplasseringen av nordkoreanske soldater overfor Ukrainas allierte i Vesten. Han sier Russland vil teste vestlige reaksjoner, og dersom disse er svake, vil de hente flere soldater.

Torsdag sier Zelenskyj også at han stusser over Kinas «taushet» om at Nord-Korea blander seg inn i krigen i Ukraina på russisk side.

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb