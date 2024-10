Grønt lys for Danmarks største havvindpark

Thor Havvindmøllepark har vært under planlegging siden 2021. Etter en rekke miljørapporter og høringer fikk prosjektet endelig godkjenning av den danske Energistyrelsen torsdag.

Parken skal ligge i Nordsjøen utenfor Nissum Fjord på vestkysten av Jylland. Den ventes å ha en kapasitet på 1 gigawatt. Til sammenligning har Danmark i dag 17 etablerte havvindparker med en samlet kapasitet på cirka 2,7 gigawatt.

Ifølge Energistyrelsen er det allerede iverksatt en anbudsrunde for utbygging av havvind som vil føre til at kapasiteten økes med ytterligere seks gigawatt fram mot 2030.

Men situasjonen er i dag en helt annen enn for få år siden da selskaper sto i kø for å bygge ut Thor. Det høye rentenivået gjør at utsiktene til å tjene penger på havvind er langt dårligere enn før, og arbeidsgiverorganisasjonen Dansk Erhverv frykter at det historisk store anbudet kommer til å ende med fiasko.

Det er det tyske kraftselskapet RWE som står bak utbyggingen av Thor etter å ha vunnet anbudet for tre år siden. RWE er et selskap som for over 100 år siden startet med utvinning av kull, og som også har vært innom atomkraft før det nå satser på havvind.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)