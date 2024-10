Europarådet: – Kypros må la migranter i buffersone få søke asyl

Personene kommer fra flere ulike land, blant annet Syria, Iran, Sudan, Afghanistan og Kamerun – alle preget av krig og konflikt og også politisk forfølgelse. I månedsvis har de bodd i telt inne i buffersonen som skiller den tyrkisk-kypriotiske utbryterregionen fra resten av EU-landet Kypros.

Flere barn er blant de 35 menneskene som i lang tid har levd under kummerlige forhold uten utsikter til å komme seg videre.

I et brev til Kypros' president Nikos Christodoulides skriver Europarådets menneskerettskommissær Michael O' Flaherty at det langvarige oppholdet trolig kommer til å påvirke helsen deres både psykisk og fysisk. Han viser blant annet til at to kvinner har forsøkt å ta sitt eget liv.

Syrere får nei

Brevet er skrevet to måneder etter at FNs høykommissær for flyktninger ba om det samme.

Antall migranter og flyktninger som har forsøkt å ta seg inn i Kypros og EU via den tyrkisk-kypriotiske delen av øya, har de siste månedene sunket markant. Årsaken er at kypriotiske myndigheter har iverksatt en rekke tiltak for å stanse passeringene, blant annet overvåkingskameraer og politipatruljer langs den 180 kilometer lange buffersonen.

Tidligere i år sluttet dessuten Kypros helt å behandle asylsøknader fra syrere etter at de det siste tiåret har gitt beskyttelse til 14.000 syrere.

Dom i EMD

I sitt svar til O' Flaherty skriver den kypriotiske presidenten at kypriotiske myndigheter må gjøre alt de kan for å slå ned på menneskesmuglere som gjør at migranter kommer seg fra det tyrkiske fastlandet til Nord-Kypros og deretter videre sørover på øya. Men han forsikrer samtidig om at Kypros kommer til å løse saken i løpet av de neste ukene, uten å utdype.

Tidligere i oktober fastslo Den europeiske menneskerettsdomstolen at Kypros har krenket to syreres rett til å søke asyl etter at de og over 20 andre ble holdt om bord på en båt utenfor kysten i to dager før de ble sendt tilbake til Libanon.

