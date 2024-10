Blinken: Tror nordkoreanske soldater snart går inn i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av de 10.000 nordkoreanske soldatene som USA antar er sendt til Russland hittil, er 8000 allerede sendt til Kursk-regionen, som grenser til Ukraina, sa utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse torsdag.

– Vi har ennå ikke sett at disse soldatene er satt inn i kamp mot ukrainske styrker, men vi kan anta at det kommer til å skje om få dager, sa Blinken etter et møte med sørkoreanske myndigheter.

Ifølge Blinken har russiske myndigheter trent de nordkoreanske soldatene i artilleri, dronestyring og grunnleggende infanterioperasjoner, blant annet rettet mot skyttergraver.

– Dette indikerer at de har konkrete planer om å bruke disse styrkene i operasjoner ved fronten, sa Blinken og la til at dersom det skjer, vil de nordkoreanske soldatene være legitime militære mål.

