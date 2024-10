Strava kan avsløre hvor Biden, Trump og andre politikere befinner seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det har franske Le Monde avdekket.

Strava brukes i hovedsak av treningsentusiaster som loggfører løpeturer og annen trening i appen og deler dette med andre brukere.

Gjennom appen har avisen funnet ut at franske president Emmanuel Macron tilbrakte en uke i havnebyen Honfleur i Normandie i 2021. Turen var privat og ikke oppført i presidentens offisielle kalender.

Avslørte Macrons ferie og Bidens hotell

Macrons kontor avviser at avsløringen har påvirket presidentens sikkerhet. Lokale myndigheter får vite om Macrons bevegelser i forkant, og stedene han bor er alltid sikret, heter det i en uttalelse.

– Vi har likevel bedt vaktene om å ikke bruke denne appen, la de til.

Le Mondes journalister mener å ha identifisert en rekke sikkerhetsvakter til både amerikanske president Joe Biden, franske Emmanuel Macron og russiske Vladimir Putin på appen.

Blant annet skal de ha avslørt hvilket hotell Biden bodde på da han møtte Kinas president Xi Jinping til samtaler i San Francisco i 2023. Et par timer før Biden ankom dro nemlig en av hans livvakter på joggetur fra hotellet, ifølge avisen.

– Ingen sikkerhetsmessige konsekvenser

Secret Service sier til avisen at deres ansatte ikke har lov til å bruke personlig elektronisk utstyr mens de er på vakt, men at det ikke er begrensninger for bruk av sosiale medier når de har fri.

– Omfattet personell er blitt varslet. Vi skal gå gjennom denne informasjonen for å finne ut hvorvidt det er behov for ytterligere opplæring eller veiledning, opplyser de.

Secret Service mener at dette ikke har fått noen sikkerhetsmessige konsekvenser og viser til at det ofte er offentlig informasjon hvor lederne befinner seg.

