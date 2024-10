Sean «Diddy» Combs anklages for seksuelt overgrep mot tiåring

Det sivile søksmålet var ett av to søksmål som ble levert inn ved en domstol på Manhattan.

Det andre søksmålet som ble innlevert mandag, var på vegne av en mann som sier at han som 17-åring i 2008 ble utsatt for seksuelt overgrep av Combs og en livvakt under opptaksprøve til reality-TV-showet «Making the Band».

Begge søksmålene er levert inn av advokat Tony Buzbee, som sier han representerer over 150 ofre.

– Advokaten bak dette søksmålet er mer interessert i medieoppmerksomhet enn sannheten, står det i en uttalelse fra Combs' advokater etter registreringen av det siste søksmålet mandag.

Til nå har mer enn 130 personer anklaget Sean «Diddy» Combs for blant annet voldtekt, seksuelle overgrep og seksuell utnyttelse og gått til sivile søksmål.

Han er også tiltalt for seksuelle overgrep, kroppsskade og utpressing i en sak der føderale myndigheter beskylder ham for å drive et «sexforbryterimperium».

Rettssaken mot Sean «Diddy» Combs begynner 5. mai neste år, og 54-åringen benekter alle anklager.

