Tidenes valgthriller i vente

Arbeiderpartiet er landets største parti, men borgerlig side har tatt over stortingsflertallet. Det viser Opinions mai-måling for FriFagbevegelse og Dagsavisen.

Selv om Ap for fjerde gang på rad er landets største parti, har de en tilbakegang på 2,9 prosent. Det gir partiet en oppslutning på 27,5 prosent. Det er 10 prosentpoeng høyere enn for bare fem måneder siden.

Gevinsten stoppet opp

Rådgiver i Opinion, Maria Rosness, mener gevinsten som Arbeiderpartiet fikk etter at Senterpartiet gikk ut av regjering, nå har stoppet opp.

– Samtidig har Ap et sterkt valgkampmaskineri. Så mye kan skje de siste månedene, mener Rosness.

På målingen får rødgrønn side tilsammen 83 mandater, fattige to mandater for lite til å få flertall.

– Her er det så jevnt mellom blokkene at det er de partiene som kommer over og under sperregrensa som vil avgjøre valget, sier Rosness.

– På rødgrønn side ser det ut til at Ap, Sp og SV også må ha støtte fra Rødt og MDG for å danne flertall. Og på borgerlig side er Frp og Høyre avhengig av at både Venstre og KrF vil samarbeide med en regjering utgått av Frp og Høyre.

Dobbelt så store

Stortingsflertallet går altså over til borgerlig side.

Fremskrittspartiet er største parti på borgerlig side på denne målingen, men spørsmålet er om dette er nok til at partiet kan få statsministeren.

Mens Frp får 21 prosent og 42 mandater på Stortinget, får Høyre 17,9 prosent og 33 mandater.

Les også: Kjell Werner: Høyre og Sp har et Frp-problem

Frp-leder Sylvi Listhaug poengterer at det fortsatt er lenge igjen til valget, men gleder seg over veldig gode Frp-tall.

Hvem som skal bli statsminister ved borgerlig valgseier, vil hun imidlertid ikke kommentere.

Listhaug registrerer at Fremskrittspartiet ligger nesten dobbelt så høyt som under valget i 2021.

– Det tyder på at folk vil ha mer frihet gjennom lavere skatter og avgifter, ny skolepolitikk hvor læreren er sjefen i klasserommet og der vi lar elevene bli den beste versjonen av seg selv, lister hun opp overfor FriFagbevegelse.

Hun er også opptatt av at Ap og Høyre er blitt litt like hverandre, og at det er behov for et stort og sterkt er Frp.

– Jevnt løp

Målingen viser at valget til høsten kan bli jevnt.

Det er nestleder i Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre, helt enig i.

– Arbeiderpartiet skal stå på hver eneste dag for å trygge Norge og velferden vår. Da må vi sikre et rødgrønt flertall og et sterkt Arbeiderparti, sier han til FriFagbevegelse.

For Arbeiderpartiet er det viktigste å prioritere den brede befolkningen gjennom en bedre velferdsstat og trygt arbeid. Det er særlig viktig i en urolig tid. — Jan Christian Vestre, nestleder i Arbeiderpartiet

– Fram mot valget skal vi snakke om vår egen politikk og våre løsninger. Så er det velgerne som bestemmer, sier Vestre.

– Folk skal få bedre råd, flere skal komme inn i arbeid, ventetidene i sykehusene skal ned, forsvaret skal styrkes og kriminaliteten bekjempes, legger han til.

Les også: Arbeiderpartiet må tørre å snakke om klasse igjen

Han er klar på at stortingsvalget 8. september blir et valg hvor mye står på spill.

– For Arbeiderpartiet er det viktigste å prioritere den brede befolkningen gjennom en bedre velferdsstat og trygt arbeid. Det er særlig viktig i en urolig tid, sier Vestre.

Har festet seg

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, registrerer at denne målingen nok en gang viser et jevnt og spennende løp fram mot valget.

– Bare små justeringer skal til for å endre et flertall. Bildet har også festet seg: Det må skje noe dramatisk hvis noe skal endre seg radikalt fram mot valget, sier han til FriFagbevegelse.

Denne målingen er gjennomført helt fram til avsløringene av Linda Hofstad-Helleland dominerte mediebildet.

Bergh mener det gir Høyre noen utfordringer. Blant annet fordi oppmerksomheten blir tatt vekk fra noe positivt.

Les også: Jo Moen Bredeveien: Har: makt og penger. Mangler: tillit (+)

Han mener også tiden vi lever i burde gitt høyere Høyre-oppslutning.

– Det paradoksale er at Høyre sliter til tross for at utenriks- og sikkerhetspolitikken står i høysetet. Dette er tross alt viktige saker hvor Høyre har hatt troverdighet, sier Johannes Bergh.

Høyre taper velgere både til Arbeiderpartiet og Frp.

– De blir utfordret fra begge sider. De som verdsetter trygg styring, beredskap og forsvar går over til Ap. Mens velgerne som er kritiske til sittende regjering og vil ha et skifte går til Frp som det mest tydelige opposisjonspartiet, sier Bergh.

Les også: Hedda Langemyr: Et sterkere totalforsvar har sin pris

Første nestleder i Høyre, Henrik Asheim, ser det som gledelig at det er flertall for en ny regjering og ny politisk kurs for Norge.

Han mener et stort og sterkt Høyre er viktig for å senke skattene, øke verdiskapningen i næringslivet og gjøre Norge tryggere.

Nær sperregrensa

Rødt har hatt en dalende kurve, og begynner å nærme seg sperregrensa på fire prosent.

Denne målingen gir Rødt 4,3 prosent, og åtte mandater på Stortinget som i dag. Men partiet skal ikke miste mange flere velgere før det er utsatt.

Bergh mener partiet taper på Nato-motstanden, og sliter med å markere seg.

SV går fram til 7,2 prosent og er fortsatt landets fjerde største partiet.

Senterpartiet går litt tilbake og får 6,2 prosent. Partiet sliter med å høste gevinsten av å forlate regjeringen.

Rødt (4,3 prosent) og Venstre (4,2, prosent) kniver rett over, mens KrF (3,4 prosent) og MDG (2,7 prosent) ligger under sperregrensa.

Andre partier har en framgang på to prosent. Her har tre partier over et prosentpoeng; Industri- og næringspartiet (1,4 prosent), Norgesdemokratene (1,4 prosent) og Konservativt (1,2 prosent).

---

Fakta om målingen

Målingen ble gjort mellom 12. og 19. mai, og det er gjennomført 1000 intervjuer.

75 prosent har oppgitt partipreferanse. Dette tilsvarer 746 respondenter.

Feilmarginen ligger på mellom 3,1 prosent og 1,4 prosent.

---

Les også: Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus blir politisk parti