– Vi blir Oslos svar på Pasientfokus. Vi stiller liste til valg på Stortinget, sier leder for organisasjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Haug.

For i valget 2021 kom Irene Ojala fra organisasjonen Pasientfokus inn på Stortinget med et mandat fra Finnmark, med bare en sak på blokka: Ny sykehusstruktur i Finnmark, og særlig etablering av et fullverdig sykehus i Alta.

Nå skal Redd Ullevål sykehus forsøke det samme i høstens stortingsvalg. De stiller liste i Oslo, med Lene Haug som toppkandidat.

Bøhler er med

Andrekandidaten er den kjente rettspsykiateren Randi Rosenquist. Etter det følger Bjørn Røse, Christian Myrstad, Dag Einar Thorsen og Eli Nordal. Som nummer sju på lista finner vi den tidligere Ap- og Sp-politikeren Jan Bøhler, som er nestleder i Redd Ullevål sykehus.

– Jeg tror i alle fall disse to første mandatene kan være innen rekkevidde. Vi håper vi kommer inn på Stortinget, og slik kan komme i en maktposisjon til å kjempe vår sak, sier Haug til Dagsavisen.

Hun har ledet den frivillige foreningen Redd Ullevål sykehus siden 2019. Foreningen omtaler seg selv som en folkebevegelse, og har 2018 kjempet hardt imot Helse Sør-Østs planer om å legge ned Ullevål sykehus og etablere nye sykehus på Gaustad, Rikshospitalet og Aker.

Tirsdag ble det kjent at det ikke blir flertall i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å stoppe planene om å legge ned Ullevål sykehus. Det var Frp som snudde i siste liten, og som sikrer flertall mot forslaget. Saken skal voteres over i Stortinget 27. mai.

Men Redd Ullevål sykehus lar seg ikke stanse av dette, og har i løpet av våren samlet inn flere enn de 4859 underskriftene som trengs til at de kan stille liste til Stortinget.

– Vi er allerede i gang med valgkampen, og har allerede hatt folk på stands rundt om i byen, sier Haug til Dagsavisen.

– En kjempeviktig sak for folk

Ifølge Haug har de fått avklart det kreves rundt 14.000 stemmer for å komme inn på Stortinget for Oslo. Haug forteller at de i vinter fikk utført en spørreundersøkelse, der 40 prosent av de spurte svarte at de enten ville stemme på Redd Ullevål, eller i alle fall vurdere det.

– Jeg tror ikke vi får 40 prosent av stemmene i Oslo, altså! Men jeg tror vi kan gjøre et ganske godt valg, sier Haug.

– Folk kjenner jo denne saken godt. Ullevål er en kjempeviktig sak for folk i Oslo - for mange er det den viktigste saken. For det handler om liv og helse for oss, og våre offentlige helsetjenester i framtida, mener Haug.

– Det er mange som støtter oss, vi får mange heiarop. Det er selvsagt et stykke fra å støtte en sak til å stemme på en ensaksliste, men vi tror det er mange skuffede hjemmesittere blant Ap- og Høyre-folk. Det er de vi skal ta stemmene fra, og kanskje nå også Frp, sier Haug.

