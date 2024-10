Nei, ikke takk Beyoncé

Hip hop-mogulen Sean «Diddy» Combs er arrestert og tiltalt for organisert kriminalitet, menneskehandel og trafficking. Dette kan bli virkelig stygt. Om anklagene mot mannen tidligere kjent som Puff Daddy stemmer, kan dette være verre enn Harvey Weinstein-skandalen. Diddy har også blitt saksøkt av en rekke kvinner for seksuelle overgrep.

Ryktene har versert lenge. Og de startet så klart på sosiale medier. Diddy har nok ikke rent mel i posen. At forholdene han er anklaget for er grusomme, er det ingen tvil om. Men er det mer? Hva er sant? Det kommer an på hvilken medievirkelighet du oppsøker.

En prostitusjons-skandale og så morbide anklager som dette, er naturlig nok mat for konspirasjonsteoretikere. Og dem er det mange av på sosiale medier. Spesielt på videodelingstjenesten TikTok, som er mange unges foretrukne nyhetskilde. Det er problematisk.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Her florerer det av videoer med fabrikkerte nyhetsmeldinger, av såkalte «kreatører» som lager innhold med spekulasjoner og alternative fakta. Mest sannsynlig.

«Ehh … du som jobber i media. Har du hørt om Beyoncé? Tror du det er sant? Hun virket jo ikke sånn?», spurte nylig et yngre familiemedlem meg.

Hun hadde sett flere videoer om at kjente artister må takke artisten Beyoncé når de vinner priser. Hvorfor? For ikke å bli drept. Nå har det blitt trend blant TikTok-brukere å publisere videoer hvor de takker Beyoncé for alt mulig. For at de har bestått eksamen, at de har blitt forfremmet på jobben.

Bakgrunnen er en spinnvill påstand. Beyoncé Knowles-Carter er nemlig gift med Shawn Carter, også kjent som Jay Z. De to er nære venner av ingen ringere enn Diddy, og medlemmer av hans kult. Om ekteparet Carter har visst om eller vært involvert i forholdene Diddy er anklaget for, er foreløpig ukjent, men usikkerheten er nok til at det tar fyr i «konspi-land». Beyoncé er dronningbien som kan stikke om du truer hennes karriere, visstnok.

Et annet mer alvorlig rykte går ut på at Justin Bieber kan ha blitt seksuelt misbrukt av Diddy. Siden dette foreløpig verken er bekreftet eller tilbakevist, leter fansen etter bevis. En «ny» Bieber-låt har begynt å sirkulere på TikTok og i resten av internetts mørke hjørner. Her synger han «lost myself at a Diddy party / Didn’t know that’s how it’d go / I was in it for a new Ferrari / But it cost me way more than my soul».

At unge lever i en annen medievirkelighet er bekymringsfullt. Vi har fått to offentligheter som slår hverandre i hjel.

Fansen tror låten refererer til Diddys berømte «white partyer» som utviklet seg til «freak offs», altså rene overgreps-seanser, i løpet av natta. Og at dette er bevis på at Bieber har blitt utsatt for forferdelige ting. Men låten er trolig laget av kunstig intelligens, mener eksperter.

TikTok har over én milliard brukere på verdensbasis. Tall fra i fjor viser at 1,3 millioner nordmenn har en konto, og 60 prosent av Norges unge befolkning bruker det sosiale mediet aktivt. I en fersk rapport fra Kantar oppgir flere unge at de bruker videodelingstjenesten for informasjon og inspirasjon. Særlig for unge i alderen 15 til 19 år er videodelingstjenesten en viktig kilde til nyheter. Vi ser den samme trenden i utlandet.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Mange unge har heller ikke tillit til norske redaktørstyrte medier. Over halvparten av unge velgere som sympatiserer med høyresiden, har lav tiltro til at mediene er balanserte og objektive. Da er det kritisk at unges foretrukne nyhetskilde flommer over av løgner og bedrag forkledd som underholdning. En BBC-granskning viser at unge mennesker blir eksponert for store mengder villedende og splittende innhold. Deepfakes, KI-generert innhold og fake news deles av influensere og aktivister.

Det kinesisk-eide sosiale mediet TikTok har svart Storbritannias allmennkringkaster at de jobber med å bekjempe desinformasjon. Skroller man en liten halvtime, virker det som tomme løfter. Fordi mye på TikTok ikke er sant. Kanskje kan man kalle noe uskyldig moro. Å lage en «nyhetsvideo» om at kjent skuespiller som takker for seg liksom skal gjøre comeback i en populær TV-serie, er kanskje ikke så farlig. En «rapport» om at to superstjerner har blitt sammen igjen, er muligens dagdrømming. Men når man hevder at en kjendis har blitt utsatt for overgrep som barn, er det alvorlig.

Les flere kommentarer av Kathleen Buer

At unge lever i en annen medievirkelighet er bekymringsfullt. Vi har fått to offentligheter som slår hverandre i hjel. En er underholdende, en annen etterstreber å være etterrettelig. Nå har voksne vært bekymret for unges medievaner siden tidenes morgen, men det virker annerledes denne gangen. Aldri før har løgnen kunnet forkle seg som virkeligheten på denne måten.

Vi vet ikke hva som er sant og usant i Diddy-skandalen. Det får vi ikke vite før saken skal opp for retten. Men det farlige med rykter er at det svekker sannheten når den kommer for en dag.

For sikkerhets skyld, takk Beyoncé for at jeg får publisere denne kommentaren i Dagsavisen.

Les også: Audun Lysbakken i portrettet om kriseåret 2012: «Jeg var tom for krefter, vrengt ut og inn» (+)

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen