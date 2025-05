Opinions ferske partibarometer for FriFagbevegelse og Dagsavisen viser nærmest dødt løp mellom blokkene i norsk politikk. Det er riktignok et knapt borgerlig flertall på målingen, men bare små forskyvninger kan endre bildet.

De små partienes kamp om å nå den magiske sperregrensen på fire prosent kan avgjøre høstens valg. Samtidig er det grunn til å spørre seg om Arbeiderpartiet har nådd toppen, etter bykset opp som følge av at Senterpartiet forlot Støre-regjeringen i februar.

Mest interessant er det imidlertid å se på de lange linjene og velgernes vandring siden stortingsvalget i 2021. Fremskrittspartiet har doblet seg mens Senterpartiet har blitt mer enn halvert. Bakgrunnstallene viser også at både Høyre og Sp har et Frp-problem. Disse to partiene har nemlig lekket mest til Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet troner øverst med en oppslutning på 27,5 prosent. Dette er litt lavere enn snittet på de andre mai-målingene. Det bør nevnes at Ap lå på 19 prosent i januar. Måneden etter satte Jonas Gahr Støre hardt mot hardt med viktige EU-direktiv i potten. Dermed forlot Senterpartiet regjeringen. Og så lanserte Ap lav fastpris på strøm.

Jonas Gahr Støre har vist godt lederskap.

Landet fikk så en ren Ap-regjering, med Jens Stoltenberg som en av de nye statsrådene. Jonas Gahr Støre har i tillegg vist godt lederskap i en urolig tid, preget av tradisjonelle kriger og Donald Trumps handelskrig. Samlet har dette gitt et kraftig løft for Ap på målingene. Om dette holder fram til valget, gjenstår å se.

Støre & co går til valg på en fortsatt Ap-ledet regjering. For å lykkes må regjeringspartiet hente tilbake lillavelgere. Samtidig må også vennene på rødgrønn side gjøre et godt valg. Først og fremst må Sp hente velgere som har rømt til Frp. SV ligger brukbart an. Rødt ligger derimot faretruende nær å falle under sperregrensen med en oppslutning på 4,2 prosent.

Dersom dagens Opinion-måling hadde vært valg, ville vi fått en borgerlig regjering. Og med et Frp på 21 prosent, er det mye som taler for at Sylvi Listhaug ville ha blitt statsminister. Listhaug vil ikke snakke om den saken, men Frp har uttalt at det største partiet på borgerlig side bør få statsministeren.

Høyre får skarve 17,9 prosent i dagens måling. Slik sett ligger Erna Solberg dårlig an. Men det bør nevnes at både KrF og Venstre peker på Solberg som statsministerkandidat. Siste ord i dette spørsmålet er altså ikke sagt. Her blir det i tilfelle dragkamp om både politikk og posisjoner.

Det går mot et uhyre spennende valg der det blir kamp om hver stemme helt fram til valgdagen 8. september. Venstre, Sp og Ap har mest å hente blant tidligere velgere som nå er usikre. Disse er det tradisjonelt lettest å få tilbake.





