FN-sjefen frykter UNRWA-forbud kan bli ødeleggende for palestinerne

– Jeg er dypt bekymret over Knessets vedtak av to lover som berører UNRWA. Hvis dette blir implementert, kommer det trolig til å hindre UNRWA fra å fortsette arbeidet i de okkuperte palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem, sier Guterres.

Vedtaket mandag kveld innebærer at avtalen mellom Israel og UNRWA fra 1967 skrotes, at hovedkvarteret i Øst-Jerusalem må stenge, at ansatte ikke får visum til Israel og at det i praksis vil være umulig for organisasjonen å bistå palestinerne i de okkuperte områdene.

– UNRWA er det viktigste organet som gir nødvendig bistand til palestinske flyktninger i de okkuperte palestinske områdene. Det finnes ikke noe alternativ til UNRWA, sier Guterres.

– Implementeringen av lovene kan gi ødeleggende konsekvenser for palestinske flyktninger i de okkuperte palestinske områdene, noe som er uakseptabelt. Jeg oppfordrer Israel til å handle i samsvar med sine forpliktelser i henhold til FN-charteret og landets øvrige folkerettslige forpliktelser, sier han.

Han uttaler at nasjonal lovgivning ikke kan endre på forpliktelsene.

– Innføringen av disse lovene vil være skadelig for løsningen av den israelsk-palestinske konflikten og for fred og sikkerhet i regionen som helhet. UNRWA er, som jeg tidligere har sagt, uunnværlig, sier Guterres.

