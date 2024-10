Rettssak mot Gérard Depardieu i gang uten at hovedpersonen er til stede

Overgrepene skal ha skjedd under innspillingen av filmen «Les Volet Verts» i 2021.

Før retten ble satt mandag ettermiddag, ba Dépardieus forsvarer Jeremie Assous om at rettssaken måtte utsettes. Han oppga helsemessige årsaker som grunn.

– Dépardieu er dårlig, og legene hans har dessverre nektet ham å møte i retten, sa Assous. Men dommeren besluttet at rettssaken skal gå som planlagt, men uten Dépardieus tilstedeværelse på åpningsdagen.

Ifølge tiltalen skal en av kvinnene, en nå 55 år gammel rekvisitør, ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, trakassering og seksuelle fornærmelser. Den andre kvinnen, som var regiassistent under filminnspillingen, anklager Dépardieu for å ha utsatt henne for seksuell vold.

Om lag et 20-tall kvinner har anklaget den franske skuespilleren for ulike seksuelle overgrep. Ytterligere to av disse anmeldelsene er nå under etterforskning.

Dépardieu nekter for alle anklager og hevder derimot at den ene av de to kvinnene forsøker å tjene penger ved å kreve 30.000 euro, over 350.000 kroner, i erstatning.

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)