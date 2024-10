Nato-sjefen: Soldater fra Nord-Korea sendt til Russland

Rutte sier at Russland og Nord-Korea er en trussel både for Europa og regionen ved Indiahavet og Stillehavet.

– Det økende militære samarbeidet mellom Russland og Nord-Korea er en trussel for sikkerheten, sa han mandag.

Ukrainske soldater startet i august en offensiv i russiske Kursk, der de har tatt kontroll over en rekke steder.

Ukraina har tidligere meldt at nordkoreanske soldater er sendt til fronten for å kjempe for Russland. Sør-Korea har på sin side meldt at Nord-Korea planlegger å sende så mange som 12.000 soldater for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina.

