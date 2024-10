Brann i stemmeurne i USA – politiet mistenker brannstiftelse

Tjukk røyk strømmet ut av boksen der folk kan levere forhåndsstemmer i det amerikanske valget, melder TV-stasjonen Katu.

Brennende stemmesedler ble hentet ut og lagt på bakken, hvor de lå og ulmet etter at flammene var slukket. Rundt stemmeurnen ble sperrebånd satt opp av politiet.

Stemmeurnen sto plassert i Washingtons tredje valgdistrikt, der det ligger an til tett løp i Kongressvalget mellom Demokratenes sittende representant Marie Gluesenkamp Perez og Republikanernes utfordrer Joe Kent.

Boksen hadde ikke blitt tømt siden tidlig søndag morgen og hundrevis av stemmesedler ble ødelagt, ifølge Reuters. Kun noen få av dem kan reddes, ifølge Katu.

FBI kobles på saken

Politiet i Vancouver opplyser at de rykket ut til melding om brann i 4-tiden mandag morgen lokal tid og at de fjernet en mistenkelig gjenstand som sto plassert ved siden av stemmeurnen. FBI kobles på saken, som politiet mistenker kan dreie seg om brannstiftelse.

– Jeg fordømmer på det sterkeste enhver terrorhandling som tar sikte på å forstyrre lovlige og rettferdige valg i delstaten Washington, sier delstatsleder Steve Hobbs i en uttalelse.

– Til tross for denne hendelsen har jeg full tillit til at våre valgmedarbeidere evner å sørge for at valget i Washington er trygt og sikkert for alle velgere.

Flere hendelser

Bare noen timer tidligere rykket politiet ut etter melding om ildspåsettelse i en lignende stemmeurne i nabobyen Portland i delstaten Oregon. Der ble kun tre stemmesedler ødelagt som følge av at et branndempende middel var lagt i stemmeurnen på forhånd. Disse velgerne blir kontaktet av myndighetene slik at de kan stemme på nytt.

Også i storbyen Phoenix i den viktige vippestaten Arizona, ble en mann pågrepet etter å ha tent på en stemmeurne torsdag. Rundt 20 stemmesedler ble ødelagt i den brannen, ifølge lokale medier.

Det er høy temperatur i USA i forkant av presidentvalget 5. november. Demokratenes Kamala Harris og Republikanernes Donald Trump ligger ifølge meningsmålinger nærmest likt.

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)