Netanyahu uttaler seg om Iran-angrepet: – Oppnådde Israels mål

– Vår luftstyrke slo hardt til mot Irans evne til å forsvare seg selv og Irans evne til å produsere raketter til bruk mot oss, sa Netanyahu søndag.

Uttalelsene om Iran-angrepet kom i en tale for å markere at det i den hebraiske kalenderen er et år siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

Ifølge ham var angrepet mot Iran kraftig, presist og oppnådde alle Israels mål.

Natt til lørdag angrep israelske kampfly flere militærmål i Iran som gjengjeldelse for et iransk angrep mot Israel 1. oktober.

– Vi lovet at vi skulle svare på det iranske angrepet og på lørdag slo vi til, sa Netanyahu videre.

