Lastebil kjørte inn i busstopp i Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Omstendighetene rundt hendelsen blir etterforsket, sier israelsk politi i en uttalelse.

I en senere uttalelse sier politiet at sjåføren også kjørte inn i en buss som hadde stoppet ved busstoppet i Ramat HaSharon, nord for Tel Aviv, for å slippe av passasjerer.

Ifølge politiet ble minst 24 personer skadet. Israelske medier har meldt om tall så høyt som 40.

Politiet har foreløpig ikke spesifisert om det dreier seg om et angrep. Det var sivile på stedet som skjøt lastebilsjåføren.

Den israelske redningstjenesten Magen David Adom sier i en uttalelse at ambulansearbeidere gir helsehjelp til flere titalls skadede. Minst 16 personer er kjørt til nærliggende sykehus, sier redningstjenesten i en senere oppdatering.

Hendelsen skjer idet Israel markerer årsdagen i den hebraiske kalenderen for Hamas-angrepet 7. oktober.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Det sto mellom ufør eller gründer. Shakila valgte det siste (+)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)