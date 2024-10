Valgresultatet i Georgia viser flertall til regjeringspartiet, ifølge valgmyndighetene

Partiet skal ha fått 53 prosents oppslutning, mot opposisjonens 38,8 prosent.

Det står i kontrast til to valgdagsmålinger som viser en klar ledelse til sammenslutningen av EU-vennlige opposisjonspartier i landet.

Lørdag gikk innbyggerne i Georgia til valgurnene for å velge ny nasjonalforsamling og bestemme landets framtid. Begge de politiske fløyene var lørdag raskt ute med å erklære seier.

Valget omtales som et skjebnevalg for det lille nabolandet til Russland. En seier til opposisjonen kan føre til at Georgia kommer tilbake på sporet mot EU-medlemskap, mens seier til regjeringspartiet Georgisk drøm kan føre til at landet faller enda tettere inn i Russlands bane.

Leder på to målinger

En valgdagsmåling fra Formula TV gir regjeringspartiet en oppslutning på 41 prosent og sammenslutningen av opposisjonspartier en oppslutning på 52 prosent.

En måling fra TV-kanalen Mtavari Arkhi viser et lignende bilde, med oppslutning på 42 prosent til regjeringspartiet Georgisk drøm og 48 prosent til opposisjonspartiene.

En måling fra den regjeringsvennlige Imedi TV, som gjengis av det russiske nyhetsbyrået Tass, viser imidlertid en oppslutning på 56,1 prosent til Georgisk drøm, melder Reuters.

Skjebnevalg

Da målingene var offentliggjort, gikk både Bidzina Ivanisjvili – milliardæren som har grunnlagt regjeringspartiet Georgisk drøm og tjent sin formue i Russland – og den EU-vennlige presidenten Salome Zurabisjvili ut og erklærte seier.

– Det europeiske Georgia vinner valget med 52 prosents oppslutning, skrev presidenten i en melding på X.

Lederen for sammenslutningen av opposisjonspartier, Tina Bokutsjava, sier også at Georgisk drøm har tapt valget.

– De fleste vil ta Bidzina Ivanisjvilis påstander om at han har fått flertall med en stor klype salt, sier hun.

– Vi vil avvente den endelige, offisielle opptellingen, men taperen bør ha manerer til å innrømme nederlaget og trekke seg, fortsatte Bokutsjava.

– Risiko for uro

Underveis i valget er det både kommet anklager om valgfusk og trusler mot velgere. President Zurabisjvili sa at det hadde vært dypt urovekkende voldsepisoder ved enkelte valglokaler.

En video som sirkulerte i sosiale medier, viste et slagsmål mellom flere titalls uidentifiserte menn utenfor et valglokale i en forstad til Tbilisi.

– Hvis regjeringspartiet forsøker å holde seg ved makten uavhengig av valgresultatet, er det en risiko for uro etter valget, advarte analytiker Gela Vasadze ved Georgias senter for strategisk analyse i forkant av lørdagens valg, ifølge AFP.

Noen georgiere har sagt at de ble presset til å stemme på regjeringspartiet. Opposisjonen har beskyldt partiet for å føre en «hybridkrig» mot innbyggerne.

En video som ble delt i sosiale medier lørdag, viste en mann som fylte stemmesedler i en urne i et valglokale i byen Marneuli, 42 kilometer sør for Tbilisi. Georgias innenriksdepartement sier at de hadde satt i gang en etterforskning av saken.

Bitter valgkamp

Valget er et være eller ikke være for Georgias mulighet til å bli EU-medlem.

Landet fikk kandidatstatus i EU i slutten av 2023. Siden den gang har Georgisk drøm, som har hatt makten siden 2012, skutt prosessen i senk med en rekke kontroversielle lovendringer.

Valgkampen i nasjonen med 3,7 millioner innbyggere har vært bitter og dominert av utenrikspolitikk.

I forkant av parlamentsvalget lovet Ivanisjvili på nytt å forby opposisjonspartier dersom partiet hans skulle vinne.

Under et valgmøte i hovedstaden Tbilisi onsdag sa han blant annet at Georgisk drøm vil holde opposisjonspartiene «fullt ut ansvarlige under lovens fulle kraft» for «krigsforbrytelser» begått mot det georgiske folket.

Han forklarte ikke nærmere hvilke forbrytelser han mener opposisjonen har begått.

