Nesten ingen alvorlig sårede barn blir evakuert fra Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De som knapt overlever den hensynsløse bombingen, blir så dømt til å dø av skadene, sier James Elder, talsperson for Unicef.

Antallet barn som evakueres fra Gaza, har minket kraftig, til mindre enn ett barn per dag siden Rafah-grenseovergangen til Egypt ble stengt i mai, sier Elder.

Til tross for den farlige situasjonen de er i, er de sårede barna prisgitt et likegyldig byråkrati, ifølge Unicef-talspersonen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer atmellom 12.000 og 14.000 pasienter i alle aldersgrupper har behov for umiddelbar evakuering til sykehus utenfor Gaza for behandling.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Det sto mellom ufør eller gründer. Shakila valgte det siste (+)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)