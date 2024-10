Innvandringsmotstandere demonstrerer i London

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lederen for English Defence League, Tommy Robinson, ble pågrepet av engelsk politi i forkant av demonstrasjonen. Tilhengerne krevde at han skulle løslates, og kritiserte regjeringen for å ha slått hardt ned på demonstranter etter uroligheter i sommer.

En motdemonstrasjon organisert av en koalisjon av venstreorienterte grupper ble avholdt samtidig, noe som førte til frykt for sammenstøt i London sentrum.

Politiet jobbet for å holde de to sidene fra hverandre.

Det var også en tredje demonstrasjon i byen, noe som kompliserte situasjonen. Den var til støtte for familien til en mann som ble skutt og drept av en av politiets skarpskyttere. Politimannen ble denne uken frikjent for drap.

Robinson ble varetektsfengslet på fredag i forkant av et rettsmøte på mandag. Han anklages for å ha brutt en kjennelse fra High Court i 2021 som forbød ham å gjenta injurierende påstander mot en syrisk flyktning som hadde saksøkt ham.

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)