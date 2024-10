Beyoncé gir sin støtte til Kamala Harris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beyoncé introduserte Kamala Harris under et valgkampmøte i Houston i delstaten Texas fredag kveld. Harris gikk på scenen til Beyoncé-låten «Freedom» som har blitt en slags valgkampsang for presidentkandidaten.

Det var ventet at Beyoncé kom til å opptre under valgkampmøtet på Shell Energy Stadium, men hun forlot scenen uten å synge en tone.

Det skal ha vært over 30.000 personer til stede på stadionen, ifølge Harris' valgkampstab.

– Det er tid for å synge en ny sang i USA, sa Beyoncé fra scenen.

Videre understreket hun viktigheten av å stemme og sa at hun var til stede, ikke som en kjendis eller politiker, men som en mor med dyp omtanke for verden.

Også countrystjernen Willie Nelson var på scenen for å støtte Harris. Han spurte publikum blant annet om de var klare for en kvinnelig president.

Harris snakket mye om abort og abortrettigheter under sin tale. Texas var den første delstaten til å innføre et nesten totalt abortforbud. Den føderale abortlovgivningen ble omgjort i Høyesterett i juni 2022.

– Texas, det som skjer i denne delstaten og i landet vårt, er en helsekrise, og Donald Trump er arkitekten bak det, sa hun.

