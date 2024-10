Venezias turistskattordning utvides kraftig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beslutningen kommer etter at Venezia i år testet turistskatt for første gang, skriver BBC.

I år gjaldt avgiftsløsningen for 29 dager, i hovedsak i helger og på høytidsdager, i den travle høysesongen mellom april og juli.

Fra og med neste år vil det økes til 54 dager i samme periode.

Turister som vil oppleve byens gater, kanaler og severdigheter én dag, må betale fem euro, tilsvarende rundt 60 norske kroner. Dersom turen bestilles mindre enn fire dager i forveien, dobles avgiften til ti euro.

De som ikke betaler avgiften, risikerer å bli bøtelagt.

Formålet med avgiften er å sørge for at ikke alle turister besøker byen på de samme dagene og at Venezia behandles med respekten byen fortjener, ifølge ordføreren.

