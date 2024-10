Julemarkeder i Europa: Hit bør du reise

Julenissen eller Krampus? Gløgg eller glühwein?

Høstferien er unnagjort, julebrusen er på plass i butikk og skisesongen nærmer seg med kraftige stavtak mange steder. I det fjerne kan juleferien skimtes, og flere vil kanskje lade opp til høytida med å besøke et, eller flere, av de mange julemarkedene som om kort tid dukker opp både i Norge og ellers i Europa.

Det er mange å velge mellom, både for de som vil ha kortreist moro og for de av oss som ser utafor Norges grenser – som heller ikke betyr at du må sette deg på et fly.

Julemarkedene rundt i Europa har ofte sine egne vrier på både mat og drikke (særlig ulike typer krydret vin), leker og aktiviteter og ikke minst ulike tradisjoner knyttet til julefeiringa.

Dette er noen av julemarkedene Europa har å by på:

Norge: Jakten på julesnøen

Allerede lørdag 26. oktober åpner jula på Hadeland Glassverk på Jevnaker, en drøy times kjøretur nord for Oslo. Det hele sparkes i gang med en tradisjonell lysfest for å markere starten på julesesongen, ifølge deres egne nettsider.

I Oslo sentrum åpner årets julemarked 9. november. (Bjorn Bakstad/Getty Images)

I november og desember åpner en rekke andre markeder dørene, deriblant Winter Wonderland i Spikersuppa i Oslo (9. november-31. desember), julemarkedet på Festplassen i Bergen (22. november-22. desember), Gamlebyen i Fredrikstad (23. november-15. desember, kun i helgene) og på Bærums Verk (23. november-22. desember), viser ei liste hos Visit Norway.

Også firbeinte kan være med på julemarkeder, som her på Rørås med kanefart i bakgrunnen. (Jørn H. Skjærpe)

Hvis det er viktig for deg å ha snø rundt deg når du er på julemarked, kan Lillehammer og Røros være svaret.

På Lillehammer er det marked først på Maihaugen (7.-8. desember), og så i sentrum (14.-15. desember). Julemarkedet på Røros, som går av stabelen 5.- 8. desember, er nesten garantert å få deg i julestemning. Byen har ikke bare inspirert Disney-storfilmen Frost, men også vist seg fram i Netflix-serien Hjem til Jul.

Pyntede gater og snø skaper julestemning på Røros. (Jørn H. Skjærpe)

Gamle trehus, koselige kafeer og håndverksbutikker ligger på rad og rekke, og kanefart og besøk hos nissen er blant det du kan oppleve der.

Les også: – Det er bedre å ta bilferie til Danmark og se sjiraffer der enn å dra til Afrika (+)

Sverige: Vinter-marked i Liseberg

Før jul gjøres fornøyelsesparken Liseberg i Göteborg om til et litt stilig vinter-marked, ifølge avisa The Times’ oversikt over de beste julemarkedene i Europa. Det er ikke snakk om litt slitne pariserhjul eller juletrær i plast. Du må betale for å gå inn, og markedet er åpent fra klokka 15 til 22 de fleste dager.

Det er underholdning til barna, du kan besøke nissens verksted, kjøre radiobil og se fram til et aldri så lite is-show. Markedet er åpent på utvalgte datoer fra 16. november til 31. desember.

Les også: De beste togturene i Sverige (ifølge svenskene selv) (+)

Danmark: Nyhavn er (jule)stjerna

På samme liste finner vi også julemarkeder i København, blant annet i Tivoli (åpent fra 15. november til 5. januar). Det er flere andre markeder i den danske hovedstaden, og debatten går om det er Tivoli eller julemarkedet i Nyhavn som er (jule)stjerna.

Juletrær, julelys og andre dekorasjoner spriter opp byen, og boder som selger alt fra treleker, keramikk og strikkegensere ligger side om side. I Tivoli er det i alle fall et pariserhjul, men også skøytebane som kan lokke. På toppen kommer lukta av karamelliserte mandler og gløgg besøkende i møte.

Juledekorasjoner og annen pynt er blant det du kan kjøpe med deg på julemarkedet i tyske Nürnberg. (Matthias Schrader/AP)

Les også: På stressfri trikketur i Blackpool (+)

Tyskland: Test tyskernes svar på gløgg

Lista over tyske julemarkeder er lang, så her er det mange muligheter for dem som vil ta steget til Tysklands svar på gløgg: glühwein. Ingen tyske julemarkeder er komplett uten denne varme, krydra vinen med opphav som kan spores flere hundre år bakover i tid.

Det er riktignok ikke noe du bare finner i Tyskland – glühwein i ulike varianter er populært også i land som Østerrike, Tsjekkia, Sveits og Slovenia rundt juletider.

Glühwein, gløgg eller varm vin, dette er en drikk som går igjen på julemarkedene i mange europeiske land. (FooTToo/Getty Images)

Julemarkedet i Nürnberg er ikke bare et av de mest kjente i Tyskland, om ikke det mest kjente, det er også blant Europas eldste. Ifølge markedet selv kan skriftlige kilder spore det første førjulsarrangementet på torget tilbake til 1628. Årets åpningsseremoni finner sted 29. november (fredagen før første søndag i advent), og det er ventet at over to millioner besøkende fra hele verden tar turen innom Nürnberger Christkindlesmarkt fram til avslutningsdatoen 24. desember.

Hovedmarkedsplassen i byen er vertskap for gildet, og tilreisende kan blant annet rusle mellom rundt 180 røde og hvitstripete boder. Den lokale varianten av pepperkaker og fruktbrød er blant det som selges, i tillegg til julepynt og leker. Glühwein og grilla pølser kan sørge for at tilreisende får i seg både mat og drikke mens de går mellom bodene.

Det tradisjonsrike julemarkedet i Nürnberg åpner dørene 29. november. (Matthias Schrader/AP)

Flere nordmenn har kanskje en førjulstur til Kiel med Kielferja bak seg. Julemarkedet i Kiel er mindre enn hva du finner i byer som Nürnberg, men også der kan du få svidd av noen kroner på ymse julepynt eller tatt en karuselltur.

Les også: To båtturer i Thailand: Én til himmelen, én til helvete (+)

«Skrekkelig» jul i Østerrike

For noe mer enn «bare» tradisjonelle boder, kan en tur til markedet i Salzburg kanskje lokke flere. I tida rundt 6. desember, som er høytiden til Sankt Nikolas (som er julenissens opphav), arrangeres det nemlig flere tradisjonelle parader av en ganske spesiell type. Da slippes nemlig Krampus og «Perchten» løs til å løpe gjennom gatene. Med utskårne masker i tre, horn, pels og bjeller skal disse figurene fra gammel folketro etter tradisjonen skremme bort vinterens onde ånder.

Krampus er Sankt Nikolas' medhjelper som straffer barn som ikke har oppført seg. (AP /AP)

Krampusløpet i Salzburgs gamleby og løpet på julemarkedet foregår 5. desember.

For å ta det helt kort, er det viktig å skille mellom Krampus og Perchten. Krampus er medhjelperen til Sankt Nikolas, men der julenissens opphav kommer med gaver til lydige barn, straffer Krampus barn som ikke har oppført seg, skriver Store norske leksikon. Krampus selv har pels, klør, hover og store bukkehorn. Perchten finnes faktisk i to ulike typer – den onde Schiachperchten og den gode Schönperchten, men skillet mellom dem og Krampus har blitt mer utviska i nyere tid.

Krampusløp er ikke unikt for verken Salzburg eller Østerrike, så her er det muligheter hvis du heller vil ta turen til andre steder.

En deltaker i tradisjonelt krampus-kostyme deltar i krampusløpet i Hollabrunn i Østerrike. (AP /AP)

Frankrikes julehovedstad

Hva med en tur til «julehovedstaden» Strasbourg? Ikke bare har byen en viktig rolle i europeisk politikk, historisk sentrum er også på Unescos verdensarvliste.

På slutten av året er julemarkedet med på å trekke mange besøkende hit. Rundt 300 tradisjonelle markedsboder tar over Strasbourgs torg med mat, drikke og varer til salgs. Vin chaud, eller varm vin, er franskmennenes versjon av gløgg.

Julemarkedet i franske Strasbourg er blant de eldste og største i Europa. (Jean-Francois Badias/AP)

Les også: Magisk by – magiske strender (+)

Tsjekkias smakfulle julemat

Tsjekkias hovedstad Praha nevnes som et perfekt reisemål i høytida. Også her finner du boder med diverse julepynt, trefigurer og annet du måtte ønske å få med deg hjem i kofferten for å gi bort eller beholde selv.

Men i Praha trekkes særlig maten fram som noe av det som kan sørge for at timene blant julepynten blir mange. Her er det grilla pølser, pannekaker og flatbrød med hvitløk og ost. Kanskje toppet med et glass av den lokale varianten krydret vin; svarak, som har mer sitruspreg.

Torget i gamlebyen i Praha byr på julemarked i storslåtte omgivelser. (SHansche/Getty Images/iStockphoto)

Sørover i Tsjekkia trekkes markedene i byene České Budějovice og Český Krumlov fram av The Times som to av de mest stemningsfulle julemarkedene i Europa. Arkitektur og historie kombineres med markedsboder, julelys og andre dekorasjoner.

Les også: Norgesferie? Disse hotellene byr på et åndelig nærvær (+)

Har Estland Europas beste julemarked?

Julemarkedet i Estlands hovedstad Tallinn er ansett som et av de beste i Europa. Markedet holdes i hjertet av byen ved rådhusplassen, og her kan det bli pakka. Ikke bare er det mange boder, men også korps og dansere.

Julemarkedet i Tallinn har mye å by på. (Subodh Agnihotri/Getty Images/iStockphoto)

Stjernen på markedet er juletreet, som Visit Estonia omtaler som det viktigste juletreet i landet, og som er reist på torget siden 1441. Lokale estiske retter, som blodpudding og surkål, pepperkaker og håndarbeid er blant det du kan kjøpe med deg også herfra. Markedet varer fra 22. november til 27. desember.

Les også: Ikke gjør denne pengetabben i jula

Les portrett av Einar Selvik: – Jeg er opptatt av å ikke klatre i trær som ikke har røtter (+)

Les også: Anmeldelse: «So Long, Marianne»: Et langt og lyrisk kjærlighetsdrama (+)