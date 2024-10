Dommer holder fast ved Baldwin-avgjørelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Skuespilleren og produsenten var tiltalt for uaktsomt drap etter at en revolver som ble brukt som rekvisitt i filmen, ble avfyrt under innspillingen i 2021. Skuddet tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins.

Rettssaken mot Baldwin ble avvist i juli etter at en dommer ga forsvarerne hans medhold i at politiet har holdt tilbake bevis i saken.

Etter en ny behandling, har dommer Mary Marlowe Sommer opprettholdt beslutningen.

Hun sa at påtalemyndigheten ikke hadde kommet med noen faktiske eller juridiske argumenter som kunne rettferdiggjøre en omgjøring av avgjørelsen.

En talsperson for Baldwins advokater sa fredag at de ikke hadde noen umiddelbar reaksjon på avgjørelsen.

Spesialetterforsker Kari Morrissey sier til nyhetsbyrået AP at hun er uenig i rettens vurdering og vil anke kjennelsen. Morrissey ble utnevnt av statsadvokaten i Santa Fe til å overta saken i mars 2023, etter at en tidligere spesialetterforsker trakk seg som følge av feil i forbindelse med den innledende siktelsen.

Saken ble henlagt halvveis i rettssaken på grunn av påstander om at politi og påtalemyndighet hadde holdt tilbake bevis fra forsvarerne.

Den våpenansvarlig under innspillingen av filmen «Rust», Hannah Gutierrez-Reed, soner en 18 måneder lang dom for uaktsomt drap, men har søkt om å få dommen opphevet.

Les også: Kristian Blystad – I en særstilling innen norsk skulptur (+)

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)