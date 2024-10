Sør-Korea vurderer å levere våpen til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Selv om vi har lagt til grunn et prinsipp om ikke å levere dødelige våpen direkte, kan vi framover vurdere dette mer fleksibelt avhengig av handlingene til de nordkoreanske styrkene, sa president Yoon Suk-yeol i en pressekonferanse torsdag.

Han hadde da besøk av president Andrzej Duda i Polen, ett av nabolandene til krigsherjede Ukraina.

Yoons uttalelser kommer etter at sørkoreansk etterretning har sagt at Nord-Korea planlegger å sende så mange som 12.000 soldater for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina.

