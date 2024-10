Harris: – Ja, jeg mener Trump er fascist

På et folkemøte for CNN i Philadelphia onsdag ble hun spurt om hun mener den republikanske ekspresidenten er fascist.

– Ja, det mener jeg. Jeg mener også at menneskene som kjenner ham best når det kommer til dette, bør stoles på, svarte Kamala Harris.

Donald Trumps tidligere stabssjef John Kelly sa i et intervju med New York Times tirsdag at Trump per definisjon er fascist, og at han ønsker å styre USA som en diktator.

Også Trumps tidligere forsvarssjef Mark Milley har omtalt Trump som fascist.

– De har eksplisitt sagt at han forakter den amerikanske grunnloven. De har sagt at han aldri bør bli president i USA, sier Harris om Trumps tidligere støttespillere.

Harris hevder videre at Trump blir stadig mer ustabil.

Philadelphia ligger i delstaten Pennsylvania som ventes å bli utslagsgivende for hvem som blir USAs neste president.

