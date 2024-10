Hamas kan ha mistet oversikten over hvor de israelske gislene er

– Det finnes ikke noe kart over hvor de er, understreker den svenske Hamas-eksperten Magnus Ranstorp.

Hamas-sjefene har neppe heller noen oversikt over hvor mange av gislene som fortsatt lever.

– Ingen aner hvor mange av gislene, som ble bortført fra Israel under terrorangrepene 7. oktober, som fortsatt er i live, uttalte den framtredende Hamas-sjefen Osama Hamdan fra Beirut til CNN i sommer. Siden den gang er situasjonen blitt enda mer kaotisk.

60 fortsatt i live?

Israels regjering mener at trolig rundt 60 av de rundt 100 menneskene som er anslått å være igjen i Gaza, er i live.

Gislene er høyst sannsynligvis delt opp i små grupper og holdes skjult av lokale celler eller privatpersoner.

Hvor gislene befinner seg, er et annet spørsmål.

– Det må være folk i Hamas som har et slags helhetsbilde, eller i det minste kan ha kontakt med dem som skjuler dem, mener Magnus Ranstorp, terrorekspert ved den svenske forsvarshøyskolen. Han har i lang tid forsket på Hamas.

Tunneler i Rafah

Selv om det nøyaktige oppholdsstedet ikke er kjent høyere opp i kommandokjeden til Hamas, har de trolig måter å kontakte de enkelte cellene eller personene som er ansvarlige for gislene på.

Skildringer fra gisler som er blitt løslatt under israelske militæraksjoner på Gazastripen, viser at i hvert fall noen av dem ble flyttet flere ganger de første ukene av krigen. Deretter ble de holdt på mer permanente steder, trolig som følge av at Israels kontroll over Gaza økte.

Noen av gislene har blitt holdt i bolighus, i mørklagte rom uten vinduer. Flertallet antas imidlertid å bli holdt fanget i Hamas' omfattende underjordiske tunnelsystem.

I slutten av august fant israelske soldater seks gisler som nylig hadde blitt drept i en tunnel i Rafah sør i Gaza.

Sør på Gazastripen?

Ranstorp mener at mange av de gjenværende gislene befinner seg i den sørligste delen av landstripen, hvor Israel ennå ikke har gått inn med de samme styrkene som lenger nord.

Både som følge av den pågående krigføringen og Israels omfattende kapasitet til å drive avlytting, vil det trolig være en møysommelig prosess for Hamas-ledelsen å kommunisere med de cellene som holder gislene.

Samtaler om våpenhvile

Det har vært gjort mange forsøk på å få til en våpenhvile mellom partene, der et av målene har vært å få løslatt de gjenværende gislene.

USAs utenriksminister Antony Blinken ankom tirsdag Israel, det første stoppet på en reise i Midtøsten der håpet er å puste nytt liv i samtalene om en våpenhvile på Gazastripen.

Ved en eventuell avtale mellom Israel og Hamas om å løslate gislene, vil det trolig uansett gå tid. Det vil være vanskelig å løslate alle samtidig, og palestinerne vil utvilsomt være redde for å bli drept eller arrestert av Israel.

Ranstorp tror altså også at selv Hamas kan ha problemer med å ha et overordnet bilde av hvor gislene befinner seg.

Les også: Trump sier han snakker med Netanyahu nesten daglig

Store palestinske tap

Minst 42.718 mennesker er drept i krigen på Gazastripen så langt, ifølge tall fra Gazas helsedepartement.

Tallene fra Gazas helsedepartement er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses av FN og andre hjelpeorganisasjoner for å være troverdige. De omfatter ikke tusenvis av palestinere som er savnet, hvorav mange antas å ligge begravd under ruinene av bombede bygninger. De omfatter heller ikke personer som er døde som følge av andre konsekvenser av krigen, for eksempel sykdommer og sult.

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)