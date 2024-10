CNN: Musk advart av amerikanske myndigheter om valgkampstunt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Musk kunngjorde lørdag i Pennsylvania at han vil gi 1 million dollar til en velger i en av de sju vippestatene hver dag fram til valget 5. november.

Musk, som er blant verdens rikeste menn, har gitt rundt 75 millioner dollar i støtte til Donald Trumps valgkamp i USAs vippestater og har en god stund åpent støttet Trump. Han har også gått kraftig ut mot Demokratenes kandidat Kamala Harris.

Vinnerne i konkurransen blir trukket tilfeldig, men de må være registrert som velgere og skrive under på at de støtter «ytringsfriheten og retten til å bære våpen».

Ifølge CNN har justisdepartementet i et brev til Musk informert ham om at kampanjen kan være i strid med lover mot å betale folk for å registrere seg som velgere.

Trump har indikert at han vil utnevne Musk til leder av en offentlig kommisjon dersom han kommer til makten.

