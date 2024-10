USA tror Russland, Iran og Kina vil prøve å skape uro rundt valget

Fremmede makter kan komme til å oppildne til voldsbruk og vil trolig gjennomføre desinformasjonskampanjer for å skape usikkerhet og undergrave valget, fortalte tjenestepersoner i det amerikanske etterretningsapparatet i en brifing til journalister tirsdag.

– Utenlandske aktører, særlig Russland, Iran og Kina, er innstilt på å fremme splittende narrativer for å splitte amerikanere og undergrave amerikaneres tillit til USAs demokratiske system, sier en av tjenestepersonene fra etterretningsbyrået Office of the Director of National Intelligence (ODNI).

Ifølge den anonyme tjenestepersonen har de tre landene lært fra tidligere amerikanske valg, og de er nå bedre forberedt på å utnytte mulighetene til å skape uro.

I forkant av valget har de gjennomført informasjonskampanjer og dataangrep, noe de kan fortsette med i etterkant, heter det videre.

Kina har ingen hensikter om å blande seg inn i det amerikanske valget, og landet håper at den som vinner, vil være innstilt på å jobbe for et stabilt forhold mellom landene, sier en kinesisk ambassadetalsperson til Reuters.

