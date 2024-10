Starmer avviser Trumps påstand om ulovlig valgpåvirkning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trump har klaget til den amerikanske valgkommisjonen etter at britiske Labour har sendt folk til USA for å hjelpe Kamala Harris. Ifølge Trump-leiren dreier det seg om ulovlige utenlandske bidrag i valgkampen.

Sosialdemokratiske Labour er tett på Demokratene, og flere partimedlemmer har reist for å bidra i valgkampen. Ifølge Washington Post har det vært møter mellom Labour-ansatte og Harris' valgkampteam.

Det er ikke uvanlig at utlendinger bidrar frivillig i valgkamp i USA, men de kan ikke få betalt eller dirigere valgkampen.

Labour sier i en uttalelse at det er vanlig praksis for engasjerte folk med ulik politisk syn fra hele verden å jobbe som frivillige under amerikanske valgkamper.

Statsminister Keir Starmer sier at Labour-medlemmer som er i USA, gjør det som frivillige og på eget initiativ.

– Det er det de gjør nå, akkurat som man har gjort under tidligere valg, sier han.

Starmer sier videre at han ikke tror saken vil sette forholdet han har forsøk bygge opp med Trump, i fare. Den britiske statsministeren møtte Trump i september.

På sin nettside skriver Trumps valgkamp at «ytre venstre-partiet» Labour har «inspirert Kamalas farlige liberale politikk og retorikk».

