Rudy Giuliani må gi fra seg leilighet og verdisaker til valgarbeidere

De to valgarbeiderne tildeles verdisakene i forbindelse med søksmålet de har anlagt og vunnet mot den tidligere New York-ordføreren for ærekrenkelser.

Giuliani er beordret til å betale 148 millioner dollar, rundt 1,6 milliarder kroner etter dagens kurs, til de to for å ha navngitt og pekt dem ut som involverte i en angivelig konspirasjon for å forhindre at Trump ble president etter valget i 2020.

Giuliani begjærte seg i desember 2023 konkurs etter ordren.

Dommer Lewis Liman beordrer Giuliani til å gi fra seg leiligheten, mer enn 20 luksusklokker og en Mercedes fra 1980 som en gang var eid av filmstjernen Lauren Bacall.

Han får inntil videre imidlertid beholde tre ringer som ble gitt til baseball-laget New York Yankees etter seire i ligaen MLB og en leilighet i Florida. Disse er involvert i andre rettstvister.

Eiendelene ventes å gi flere millioner dollar til de to, som sier de ble utsatt for dødstrusler og rasistiske meldinger etter Giulianis påstander.

