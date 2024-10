Kilder: Trump skal intervjues av Joe Rogan

Nyhetsbyråene Reuters og AP har snakket med kilder som sier intervjuet skal skje fredag.

Tidligere i år opplyste Spotify at podkasten «The Joe Rogan Experience» hadde 14,5 millioner følgere. Også på Instagram og Youtube har han millioner av følgere. De aller fleste lytterne er menn.

Også USAs visepresident Kamala Harris har vurdert å la seg intervjue av Rogan for å nå ut til flere unge mannlige velgere.

Rogan regnes som kontroversiell, og under pandemien ble han kritisert for å hevde at unge mennesker ikke trengte å vaksinere seg. Ifølge Reuters erkjente han senere at det kunne være bra at yngre vaksinerte seg av folkehelsehensyn.

