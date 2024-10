Israel hevder å ha bombet Hizbollah-bunker full av kontanter og gull

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

IDF har det siste døgnet gjennomført flere titall luftangrep mot Hizbollah-bevegelsens finansstruktur i Libanon.

– Det israelske flyvåpenet har utført en rekke presise angrep mot Hizbollahs finansielle høyborg, sier IDF-talsmann Daniel Hagari i en uttalelse mandag kveld.

– Et av våre hovedmål sist natt var et underjordisk hvelv som inneholdt millioner av dollar i kontanter samt gull. Pengene skulle brukes til å finansiere Hizbollahs angrep på Israel, sier Hagari. Han sa ikke om pengene var blitt ødelagt eller ei i angrepet.

Hagari hevdet videre at det er bygget en annen bunker under Sahel-sykehuset i Beiruts sørlige forsteder, men at denne ikke har blitt angrepet av IDF ennå.

– Ifølge våre estimater oppbevares det minst en halv milliard dollar i kontanter og gull i denne bunkeren. Disse pengene kunne og kan fortsatt bli brukt til å gjenoppbygge Libanon, sa Hagari mandag.

Fadi Alameh, som er både folkevalgt og også leder det aktuelle sykehuset, sa mandag at påstandene er usanne. Han la til medisinsk personell som jobber i akuttmottaket, den eneste delen av sykehuset som fortsatt var i drift, ble evakuert.

Alameh er innvalgt for Hizbollah-vennlige Amal. Han sier han er klar for å slippe det libanesiske forsvaret «eller andre observatører» til for å inspisere sykehuset.

